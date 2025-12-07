07 de dezembro de 2025
TRISTEZA

Câmera flagra ataque mortal de pitbulls contra Suzy no Vale

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
A dor da despedida marcou a última semana de uma família do bairro Cidade Salvador, em Jacareí. Suzy, uma cachorra de 7 anos, morreu após ser atacada por seis pitbulls que teriam escapado de uma residência localizada na rua Mabito Shoji. Conhecida como companheira fiel, Suzy era parte do cotidiano da casa e sua perda deixou um vazio profundo.

De acordo com a tutora, que preferiu não se identificar, os cães avançaram até o portão da residência e, por baixo da grade, conseguiram alcançar Suzy, provocando ferimentos graves. A sogra, que estava sozinha no imóvel, presenciou o ataque e entrou em estado de choque.

A família correu para levá-la a uma clínica veterinária, mas Suzy não resistiu. A morte da cachorra gerou comoção entre familiares e vizinhos, que descrevem o animal como dócil e muito querido. “Ela era parte da nossa família. É revoltante imaginar o sofrimento dela”, lamentou a tutora.

Ainda abalada, a família diz que a tragédia evidencia o perigo para moradores do bairro, especialmente crianças e pedestres. “Se isso aconteceu com um cachorro, imagina se fosse com uma pessoa”, reforçou.

Com medo de represálias, a tutora evita divulgar imagens, mas decidiu tornar o caso público em memória de Suzy e por preocupação com a segurança de outros moradores. A família espera que as autoridades adotem providências e responsabilizem os tutores dos pitbulls.

Segundo relatos, equipes da Defesa Civil estiveram no local e conversaram com o dono dos animais. A reportagem tentou contato com o órgão, mas não obteve retorno.

