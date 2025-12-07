A manhã deste domingo (7) foi marcada por longos congestionamentos na Via Dutra, no Vale do Paraíba, após uma colisão traseira entre dois carros no km 115, sentido Rio de Janeiro, em Taubaté. O acidente ocorreu por volta das 7h38 e contribuiu para um cenário de trânsito lento e filas que chegaram a 7 quilômetros.

Embora ninguém tenha se ferido, o incidente agravou um fluxo já acima do normal para o horário. Motoristas enfrentaram paciência redobrada entre São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida, o trajeto entre São José e o Santuário de Aparecida chegou a ultrapassar 3 horas.