A manhã deste domingo (7) foi marcada por longos congestionamentos na Via Dutra, no Vale do Paraíba, após uma colisão traseira entre dois carros no km 115, sentido Rio de Janeiro, em Taubaté. O acidente ocorreu por volta das 7h38 e contribuiu para um cenário de trânsito lento e filas que chegaram a 7 quilômetros.
Embora ninguém tenha se ferido, o incidente agravou um fluxo já acima do normal para o horário. Motoristas enfrentaram paciência redobrada entre São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida, o trajeto entre São José e o Santuário de Aparecida chegou a ultrapassar 3 horas.
A pista esquerda precisou ser bloqueada para atendimento e retirada dos veículos, sendo liberada às 7h59. Apesar da rápida intervenção, o acúmulo de veículos e o volume intenso de tráfego mantiveram a lentidão ao longo da manhã.
Depois de Taubaté, quem seguia pela rodovia encontrou novos trechos críticos. Entre o km 97, em Pindamonhangaba, e o km 87, região do pedágio em Moreira César, o trânsito seguiu pesado. Já entre os kms 80 e 75, no acesso a Aparecida, formou-se novo “corredor de paciência”, com veículos avançando lentamente.
Diante da circulação intensa de romeiros, turistas e ônibus de excursão, a Polícia Rodoviária Federal precisou fechar temporariamente o acesso no km 71, em Aparecida, para tentar organizar o fluxo e evitar travamentos no entorno da cidade.
A estimativa é que o movimento continue elevado ao longo do dia, especialmente com a chegada de visitantes ao Santuário Nacional e a previsão de retorno de viagem no fim da tarde.