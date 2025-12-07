07 de dezembro de 2025
ATAQUE

Mulher é presa ao tentar matar a própria mãe enforcada em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Mulher tentou matar a mãe
Uma mulher foi detida em flagrante na tarde de sábado (6) em Jacareí, suspeita de tentar matar a própria mãe por estrangulamento. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram pedidos de socorro vindos do apartamento onde ocorreu a agressão.

Ao chegar ao local, os policiais chamaram pela moradora, mas não obtiveram resposta. Pou instantes depois, perceberam um ruído abafado vindo de dentro do imóvel, o que levou a equipe a arrombar a porta por se tratar de situação de risco.

Dentro do apartamento, os agentes flagraram a filha sobre a mãe, que estava deitada no sofá e sendo enforcada. Segundo a PM, a vítima apresentava sinais de exaustão e já parecia prestes a perder a consciência quando os policiais intervieram.

A mulher tinha ferimentos visíveis no pescoço, lesões nos dedos e roupas sujas de sangue. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro para atendimento.

A agressora recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio e violência doméstica. Ela permanece presa à disposição da Justiça.

