Uma mulher foi detida em flagrante na tarde de sábado (6) em Jacareí, suspeita de tentar matar a própria mãe por estrangulamento. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram pedidos de socorro vindos do apartamento onde ocorreu a agressão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao chegar ao local, os policiais chamaram pela moradora, mas não obtiveram resposta. Pou instantes depois, perceberam um ruído abafado vindo de dentro do imóvel, o que levou a equipe a arrombar a porta por se tratar de situação de risco.
Dentro do apartamento, os agentes flagraram a filha sobre a mãe, que estava deitada no sofá e sendo enforcada. Segundo a PM, a vítima apresentava sinais de exaustão e já parecia prestes a perder a consciência quando os policiais intervieram.
A mulher tinha ferimentos visíveis no pescoço, lesões nos dedos e roupas sujas de sangue. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro para atendimento.
A agressora recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio e violência doméstica. Ela permanece presa à disposição da Justiça.