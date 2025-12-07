Uma mulher foi detida em flagrante na tarde de sábado (6) em Jacareí, suspeita de tentar matar a própria mãe por estrangulamento. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram pedidos de socorro vindos do apartamento onde ocorreu a agressão.

Ao chegar ao local, os policiais chamaram pela moradora, mas não obtiveram resposta. Pou instantes depois, perceberam um ruído abafado vindo de dentro do imóvel, o que levou a equipe a arrombar a porta por se tratar de situação de risco.