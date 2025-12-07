São José dos Campos vive um fim de semana marcado pela violência. Em menos de 24 horas, três homicídios foram registrados em diferentes regiões da cidade, elevando a sensação de insegurança entre os moradores.

Execução na zona sul.

Na tarde de sábado (6), um homem foi morto a tiros na rua Elis Regina, próximo à Avenida dos Evangelhos, no Campo dos Alemães. Testemunhas informaram que o autor chegou de moto, efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu sem ser identificado.