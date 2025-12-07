07 de dezembro de 2025
MORTES

Alerta: São José registra três homicídios em menos de 24 horas

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
São José dos Campos vive um fim de semana marcado pela violência. Em menos de 24 horas, três homicídios foram registrados em diferentes regiões da cidade, elevando a sensação de insegurança entre os moradores.

Execução na zona sul.

Na tarde de sábado (6), um homem foi morto a tiros na rua Elis Regina, próximo à Avenida dos Evangelhos, no Campo dos Alemães. Testemunhas informaram que o autor chegou de moto, efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu sem ser identificado.

Relatos apontam que o suspeito nem chegou a descer do veículo, o que reforça a hipótese de execução. A Guarda Civil Municipal isolou a área e deu início aos levantamentos para apoiar a investigação, registrada na Central de Flagrantes da zona sul.

Duplo homicídio.

Na manhã deste domingo (7), outros dois assassinatos ocorreram no Bairrinho, na região leste. As vítimas foram baleadas e morreram no local.

A Polícia Civil apura se há relação entre os casos, mas ainda não há confirmação sobre a motivação, autoria ou dinâmica dos crimes.

As investigações seguem em andamento.

