São José dos Campos vive um fim de semana marcado pela violência. Em menos de 24 horas, três homicídios foram registrados em diferentes regiões da cidade, elevando a sensação de insegurança entre os moradores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Execução na zona sul.
Na tarde de sábado (6), um homem foi morto a tiros na rua Elis Regina, próximo à Avenida dos Evangelhos, no Campo dos Alemães. Testemunhas informaram que o autor chegou de moto, efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu sem ser identificado.
Relatos apontam que o suspeito nem chegou a descer do veículo, o que reforça a hipótese de execução. A Guarda Civil Municipal isolou a área e deu início aos levantamentos para apoiar a investigação, registrada na Central de Flagrantes da zona sul.
Duplo homicídio.
Na manhã deste domingo (7), outros dois assassinatos ocorreram no Bairrinho, na região leste. As vítimas foram baleadas e morreram no local.
A Polícia Civil apura se há relação entre os casos, mas ainda não há confirmação sobre a motivação, autoria ou dinâmica dos crimes.
As investigações seguem em andamento.