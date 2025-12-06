O Exército confirmou que o soldado Kelvin Barros da Silva, de 21 anos, confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, dentro do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (5).

A Polícia Civil foi acionada e equipes foram até o quartel. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que se tratava de um caso de feminicídio.