Um jogo-treino entre São José e União Suzano, no CT da Águia, na manhã deste sábado (6), terminou antes do previsto após um episódio de indisciplina que gerou acusações e notas oficiais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A atividade, que fazia parte da quinta semana de preparação do São José para a temporada 2026, durou cerca de 45 minutos e terminou sem gols. Porém, o encerramento antecipado chamou atenção.
União Suzano.
Em nota pública, o União Suzano afirmou que o clima teria saído do controle ao fim do primeiro tempo. O clube relatou que um atleta do elenco teria sido verbalmente agredido e empurrado por um jogador da equipe joseense, o que teria desencadeado confusão generalizada.
Segundo o comunicado, a delegação visitante teria sido “encurralada” e alvo de agressões, incluindo impedimento de acesso ao vestiário para banho e retirada de pertences, com autorização somente para entrada da comissão técnica. O União Suzano lamentou o incidente e destacou que seus atletas mantiveram “postura de respeito” durante todo o episódio.
São José.
Após a repercussão, o São José também se manifestou. Em nota divulgada em suas redes sociais, o clube confirmou o encerramento antecipado da atividade “por problemas de indisciplina”, mas não mencionou agressões ou impedimentos ao acesso dos visitantes. A publicação limitou-se a informar que, após a interrupção, os atletas que não entraram em campo seguiram um treino técnico-tático em espaço reduzido.
O São José afirmou ainda que o elenco terá folga neste domingo e retorna aos trabalhos na segunda-feira à tarde.