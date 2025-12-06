Um jogo-treino entre São José e União Suzano, no CT da Águia, na manhã deste sábado (6), terminou antes do previsto após um episódio de indisciplina que gerou acusações e notas oficiais.

A atividade, que fazia parte da quinta semana de preparação do São José para a temporada 2026, durou cerca de 45 minutos e terminou sem gols. Porém, o encerramento antecipado chamou atenção.

