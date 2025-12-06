A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer o homicídio de um homem executado a tiros na tarde deste sábado (6), na rua Elis Regina, no bairro Campos dos Alemães, zona sul de São José dos Campos. A vítima, segundo a corporação, era procurada pela Justiça, o que reforça a necessidade de aprofundamento das linhas de apuração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos em uma motocicleta seriam responsáveis pelos disparos. No momento da execução, a vítima também estaria em uma moto que, contudo, não foi localizada pela polícia, fato que chama atenção e deverá ser analisado no decorrer do inquérito.