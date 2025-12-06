A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer o homicídio de um homem executado a tiros na tarde deste sábado (6), na rua Elis Regina, no bairro Campos dos Alemães, zona sul de São José dos Campos. A vítima, segundo a corporação, era procurada pela Justiça, o que reforça a necessidade de aprofundamento das linhas de apuração.
De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos em uma motocicleta seriam responsáveis pelos disparos. No momento da execução, a vítima também estaria em uma moto que, contudo, não foi localizada pela polícia, fato que chama atenção e deverá ser analisado no decorrer do inquérito.
O caso será conduzido pelo Departamento de Homicídios, que irá ouvir testemunhas, buscar imagens de câmeras de segurança e cruzar informações com outras ocorrências recentes na região, especialmente em bairros onde há registros de conflitos ligados ao tráfico de drogas.
As equipes confirmaram que o homem possuía mandado de prisão em aberto. Seu histórico criminal e possíveis vínculos com atividades ilícitas estão sendo levantados para compreender se o crime tem relação com acertos de contas ou disputas envolvendo facções criminosas.
Investigadores destacam, entretanto, que outras hipóteses não estão descartadas. Conflitos pessoais, desentendimentos anteriores ou rivalidades fora do tráfico também estão no radar da polícia. As diligências seguem em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque.