ROUBO

Criminosos rendem família a caminho da praia na região

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Família é rendida pelos criminosos
Família é rendida pelos criminosos

Uma família foi rendida por quatro homens armados na Praia da Baleia, região sul de São Sebastião, na tarde deste sábado (6). Os suspeitos chegaram em duas motocicletas e anunciaram o assalto. Toda a ação foi captada por câmeras de monitoramento. As imagens foram divulgadas pelo site Radar Litoral.

O crime aconteceu por volta das 15h40. Nas imagens, é possível ver o momento em que os assaltantes abordam um homem que carregava uma prancha de surfe, enquanto a esposa e a filha se ajoelham no meio da via. Os criminosos fazem uma busca rápida nos bolsos do surfista em busca de celular e pertences pessoais.

A ação dura cerca de um minuto e, em seguida, os quatro fogem nas motocicletas. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil foram acionadas e realizam buscas na região para localizar os responsáveis.

