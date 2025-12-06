Uma família foi rendida por quatro homens armados na Praia da Baleia, região sul de São Sebastião, na tarde deste sábado (6). Os suspeitos chegaram em duas motocicletas e anunciaram o assalto. Toda a ação foi captada por câmeras de monitoramento. As imagens foram divulgadas pelo site Radar Litoral.

O crime aconteceu por volta das 15h40. Nas imagens, é possível ver o momento em que os assaltantes abordam um homem que carregava uma prancha de surfe, enquanto a esposa e a filha se ajoelham no meio da via. Os criminosos fazem uma busca rápida nos bolsos do surfista em busca de celular e pertences pessoais.