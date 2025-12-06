A morte do padre Júlio César Agripino, de 38 anos, mobilizou fiéis e moradores de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, nesta sexta-feira (5). Conhecido por sua dedicação pastoral e pontualidade, o sacerdote foi encontrado desacordado em seu quarto, na Casa Paroquial, após não comparecer à missa das 19h, fato que chamou a atenção de paroquianos e funcionários.

Equipes de atendimento médico foram acionadas imediatamente, e o padre chegou a ser levado para o Hospital São Vicente de Paulo. No entanto, ele não resistiu. A causa da morte foi confirmada como infarto.