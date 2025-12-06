A morte do padre Júlio César Agripino, de 38 anos, mobilizou fiéis e moradores de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, nesta sexta-feira (5). Conhecido por sua dedicação pastoral e pontualidade, o sacerdote foi encontrado desacordado em seu quarto, na Casa Paroquial, após não comparecer à missa das 19h, fato que chamou a atenção de paroquianos e funcionários.
Equipes de atendimento médico foram acionadas imediatamente, e o padre chegou a ser levado para o Hospital São Vicente de Paulo. No entanto, ele não resistiu. A causa da morte foi confirmada como infarto.
A notícia provocou grande comoção entre os fiéis. Na manhã deste sábado (6), a Igreja Matriz ficou lotada para as missas de corpo presente, demonstrando o impacto que o religioso teve na comunidade. Após as homenagens, um cortejo acompanhou o deslocamento do corpo pela praça central até a saída do município, seguindo depois para Guaxupé, sua cidade natal.
Em nota oficial, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo expressou pesar e destacou sua atuação pastoral: “Sua vida foi um testemunho de fé e amor pela Igreja. Nossas orações estão com seus familiares e amigos, que ele pastoreou com carinho. Descansa, bom e fiel servo, na paz de Cristo.”
A cidade permanece em luto pela perda do líder religioso, lembrado por sua presença ativa, acolhimento e trabalho junto à comunidade.