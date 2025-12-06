O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado na tarde deste sábado (6), por volta das 13h47, para atender um incêndio em uma residência localizada no bairro Itaguassu.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o fogo teria sido provocado após uma discussão entre um casal. Segundo relatos, o homem teria incendiado o imóvel e fugido em direção à área de mata.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As equipes conseguiram conter as chamas e realizar o rescaldo, deixando a área isolada até a chegada e acompanhamento da Polícia Militar, que assumiu a ocorrência.