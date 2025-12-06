06 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Jovens ficam feridas em acidente entre carro e ônibus em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro ficou destruído
Carro ficou destruído

Duas jovens ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e um ônibus no início da manhã deste sábado (6) em São José dos Campos. O caso ocorreu por volta das 5h, na rua Luiz Gonzaga Azevedo, no bairro Imperial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, uma mulher de 22 anos e uma adolescente de 14, estavam conscientes e orientadas quando as equipes chegaram ao local. Ambas apresentavam contusões.

As duas foram atendidas pela Unidade de Resgate e encaminhadas ao Hospital da Vila Industrial para avaliação médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários