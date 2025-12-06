Duas jovens ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e um ônibus no início da manhã deste sábado (6) em São José dos Campos. O caso ocorreu por volta das 5h, na rua Luiz Gonzaga Azevedo, no bairro Imperial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, uma mulher de 22 anos e uma adolescente de 14, estavam conscientes e orientadas quando as equipes chegaram ao local. Ambas apresentavam contusões.

As duas foram atendidas pela Unidade de Resgate e encaminhadas ao Hospital da Vila Industrial para avaliação médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.