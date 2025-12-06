A Defesa Civil de Taubaté informou, na tarde desta sexta-feira (5), que realizou uma nova vistoria no prédio em construção na avenida Juca Esteves, após a instalação de escoras metálicas na estrutura da obra. A inspeção contou com a participação de técnicos da Secretaria de Obras e da Fiscalização de Obras Particulares. Segundo o órgão, não foram identificados novos riscos de colapso.

Apesar do resultado positivo, a obra segue embargada até que o proprietário apresente a documentação técnica exigida pela Defesa Civil. Com a nova avaliação, o órgão autorizou a reabertura dos seis estabelecimentos comerciais ao lado do canteiro, bem como o retorno dos moradores das kitnets localizadas nos fundos da construção.