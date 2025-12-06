Um homem foi condenado a três anos e seis meses de prisão em regime semiaberto por injúrias discriminatórias contra dois Guardas Civis Municipais de Caraguatatuba. A sentença foi proferida nesta sexta-feira (5).
De acordo com o processo, Thiago Roberto Pimentel ofendeu um dos agentes, que é negro, chamando-o de “macaco”, “merda” e “lixo”. Ele também teria insultado outro guarda com deficiência física, dizendo que ele “não serve para ser guarda” e fazendo piadas sobre sua condição visual. As agressões verbais ocorreram em junho de 2024, durante uma ação de dispersão de tumulto na Praça Rádio-Amador Thomaz Camanis Filho, no Jardim Primavera.
A ocorrência foi registrada pelos guardas, e a Justiça afirmou que os depoimentos das vítimas e de testemunhas demonstraram “coerência e firmeza”, confirmando a responsabilidade do acusado.
Em interrogatório, Pimentel negou ter cometido racismo e disse que também foi ofendido pelos agentes, afirmando que usou a expressão “macaco” com outro significado. A justificativa não foi aceita pelo Judiciário, que considerou as provas suficientes para a condenação.
Além das injúrias discriminatórias, a sentença também reconheceu o crime de desacato, já que o réu dirigiu palavras de desrespeito aos servidores durante a ocorrência.