Um homem foi condenado a três anos e seis meses de prisão em regime semiaberto por injúrias discriminatórias contra dois Guardas Civis Municipais de Caraguatatuba. A sentença foi proferida nesta sexta-feira (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o processo, Thiago Roberto Pimentel ofendeu um dos agentes, que é negro, chamando-o de “macaco”, “merda” e “lixo”. Ele também teria insultado outro guarda com deficiência física, dizendo que ele “não serve para ser guarda” e fazendo piadas sobre sua condição visual. As agressões verbais ocorreram em junho de 2024, durante uma ação de dispersão de tumulto na Praça Rádio-Amador Thomaz Camanis Filho, no Jardim Primavera.