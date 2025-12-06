06 de dezembro de 2025
CRIME

Adolescentes são apreendidos após tentativa de roubo no Vale

Por Leandro Vaz | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Crime foi registrado em Aparecida
Crime foi registrado em Aparecida

Policiais Militares da Força Tática do 23º Batalhão apreenderam dois adolescentes na noite desta sexta-feira (5) após uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no bairro Jardim Paraíba, em Aparecida, no Vale do Paraíba.

Segundo a PM, a dupla havia tentado cometer o assalto e foi localizada pouco depois da ação. Durante a revista, os policiais encontraram um simulacro de pistola que teria sido usado na tentativa de crime.

A motocicleta utilizada pelos jovens também era furtada. Após os procedimentos, o veículo foi devolvido ao proprietário.

Os adolescentes foram levados à Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

