Policiais Militares da Força Tática do 23º Batalhão apreenderam dois adolescentes na noite desta sexta-feira (5) após uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no bairro Jardim Paraíba, em Aparecida, no Vale do Paraíba.
Segundo a PM, a dupla havia tentado cometer o assalto e foi localizada pouco depois da ação. Durante a revista, os policiais encontraram um simulacro de pistola que teria sido usado na tentativa de crime.
A motocicleta utilizada pelos jovens também era furtada. Após os procedimentos, o veículo foi devolvido ao proprietário.
Os adolescentes foram levados à Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da Justiça.