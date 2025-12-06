Um jovem de 19 anos morreu e outro ficou ferido após serem baleados na noite desta sexta-feira (5) em Lorena. Até o momento, ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Cecap. As duas vítimas, ambas de 19 anos, foram atingidas por disparos enquanto estavam na rua.
Equipes de resgate foram acionadas, mas um dos jovens não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O segundo foi socorrido e segue em recuperação.
O caso foi registrado como homicídio tentado e consumado e está sob investigação na Delegacia de Lorena. As autoridades ainda apuram as circunstâncias do ataque e não divulgaram a identidade das vítimas.