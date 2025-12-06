Um jovem de 19 anos morreu e outro ficou ferido após serem baleados na noite desta sexta-feira (5) em Lorena. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Cecap. As duas vítimas, ambas de 19 anos, foram atingidas por disparos enquanto estavam na rua.