Aniversários são momentos que nos fazem pensar sobre quem somos e sobre quem escolhemos ser. No Dia da UNITAU, volto meu olhar para estes anos em que a Universidade avançou, e para a coragem que sustentou cada passo.

Quando deixei o Sul e escolhi Taubaté como casa, a UNITAU se tornou meu único lugar de trabalho, de vida e de projeto de futuro. Desde então, minha história profissional e pessoal se entrelaçam com a história desta Universidade. Por isso, escrever sobre a UNITAU nunca é um exercício distante: é escrever sobre a minha própria história. E a história da UNITAU, nos últimos anos, é feita de decisões que exigiram coragem para transformar. Coragem para reequilibrar as finanças, reconstruir confiança, reorganizar processos e devolver estabilidade. Coragem para valorizar servidores com reajustes, promoções, reconhecimento e gestos concretos de respeito ao trabalho de cada pessoa.

Coragem para crescer. Para abrir campi fora de sede, chegar mais perto de quem precisa da Universidade, ampliar acesso e consolidar a presença regional. E coragem, também, para incluir sustentabilidade em nosso jeito de fazer: protocolos ambientais em eventos, educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas disciplinas, formação de uma consciência que ultrapassa os muros da instituição.

Percebo que tudo valeu a pena quando caminho pelo Departamento de Ciências Agrárias e vejo a Clínica Veterinária cheia de alunos em prática; quando visito o campus de Cruzeiro e encontro estudantes construindo suas trajetórias; quando entro no Ambulatório Escola de Especialidades, no HMUT, e vejo nossos alunos aprendendo enquanto cuidam da comunidade; quando converso com famílias que confiam na UNITAU para formar seus filhos. Esses momentos revelam o sentido de cada transformação, de cada melhoria.