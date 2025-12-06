Uma idosa morreu na madrugada de sexta-feira (5) após ser encontrada desacordada dentro de casa, no bairro Chácaras Araújo, na zona leste de São José dos Campos. Ela havia sido localizada pela filha na tarde de terça-feira (2), caída no chão da cozinha e inconsciente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a vítima foi levada ao Hospital da Vila Industrial, onde permaneceu internada sob cuidados médicos. Durante o atendimento, uma das filhas foi chamada pela equipe de saúde e questionada sobre a possibilidade de agressão, já que a idosa apresentava ferimentos no pescoço, nos braços e no joelho.