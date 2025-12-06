Um cachorro foi salvo na manhã de quinta-feira (4) depois de escapar do tutor e pular no mar durante a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte. O caso aconteceu por volta das 8h40 e mobilizou a tripulação da embarcação. Apesar do susto, o animal passa bem.

O cão estava com o tutor na balsa e, quando a embarcação se aproximava do píer de Ilhabela, conseguiu se soltar e caiu na água. Ele permaneceu cerca de cinco minutos à deriva, nadando em direção ao ferryboat na tentativa de retornar.