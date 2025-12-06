Um cachorro foi salvo na manhã de quinta-feira (4) depois de escapar do tutor e pular no mar durante a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte. O caso aconteceu por volta das 8h40 e mobilizou a tripulação da embarcação. Apesar do susto, o animal passa bem.
O cão estava com o tutor na balsa e, quando a embarcação se aproximava do píer de Ilhabela, conseguiu se soltar e caiu na água. Ele permaneceu cerca de cinco minutos à deriva, nadando em direção ao ferryboat na tentativa de retornar.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, o comandante seguiu o protocolo de segurança: desligou os motores e acionou a ré para permitir a aproximação segura da embarcação ao animal. A equipe se deslocou até a popa e realizou o resgate puxando o cachorro pela coleira.
Após ser retirado da água, o animal foi devolvido ao tutor, e a operação da travessia seguiu normalmente. A Semil destacou que as equipes são treinadas para situações de salvamento no mar, em programas desenvolvidos em parceria com o Corpo de Bombeiros e a empresa operadora do serviço.