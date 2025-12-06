O Tribunal do Júri de Santa Isabel sentenciou, na última quinta-feira (4), Flávia da Silva a 21 anos e três meses de reclusão em regime fechado pelo homicídio de Isabel Aparecida de Oliveira, de 37 anos, ocorrido em fevereiro de 2023. O processo do segundo acusado, Wellington José de Souza, apontado como comparsa no crime, foi desmembrado e ainda aguarda julgamento. Um adolescente que teria participado do assassinato já havia sido apreendido anteriormente.
A condenação foi lida em plenário pelo juiz Carlos Eduardo de Moraes Domingos. Flávia foi responsabilizada por homicídio qualificado, com reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil, feminicídio, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ela também foi condenada por corrupção de menores, e o magistrado determinou a execução provisória da pena.
O crime.
Isabel foi encontrada morta em 17 de fevereiro de 2023, na área externa da residência onde morava, na Estrada do Monte Negro, em Santa Isabel. A vítima apresentava ferimentos profundos no pescoço, e a perícia recolheu facas e uma tesoura nas proximidades. A casa tinha portas arrombadas e marcas de sangue espalhadas pelos cômodos.
Inicialmente, o namorado da vítima chegou a ser considerado o principal suspeito, mas foi descartado após testemunhas confirmarem que ele não estava no local no momento do crime.
A investigação então passou a focar em Flávia — ex-companheira do namorado de Isabel — e em Wellington, atual parceiro dela. Segundo o delegado Herb Vitor Rodrigues Junior, responsável pelo caso, contradições nos depoimentos e outras evidências levaram à suspeita contra o casal.
Em 24 de fevereiro de 2023, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, conduzindo ambos para depoimento. Durante as oitivas, Flávia acusou Wellington de ser o autor do homicídio, enquanto ele afirmou ter agido com apoio dela e de um adolescente.
Menor.
Dias depois, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Em seu depoimento, relatou que teria sido contratado por Flávia por R$ 500 para aguardar no carro durante a ação, mas afirmou que acabou recebendo apenas R$ 200.
O julgamento de Wellington ainda será marcado, enquanto Flávia inicia o cumprimento da pena em regime fechado.