O Tribunal do Júri de Santa Isabel sentenciou, na última quinta-feira (4), Flávia da Silva a 21 anos e três meses de reclusão em regime fechado pelo homicídio de Isabel Aparecida de Oliveira, de 37 anos, ocorrido em fevereiro de 2023. O processo do segundo acusado, Wellington José de Souza, apontado como comparsa no crime, foi desmembrado e ainda aguarda julgamento. Um adolescente que teria participado do assassinato já havia sido apreendido anteriormente.

A condenação foi lida em plenário pelo juiz Carlos Eduardo de Moraes Domingos. Flávia foi responsabilizada por homicídio qualificado, com reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil, feminicídio, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ela também foi condenada por corrupção de menores, e o magistrado determinou a execução provisória da pena.

O crime.