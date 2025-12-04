Um homem de 39 anos morreu após ser atacado por cerca de 10 cachorros dentro de uma casa na Estrada do Serrote, no bairro Campos de São José, zona leste de São José dos Campos. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (3) e é investigado pela Polícia Civil.

Ataque ocorreu após vítima entrar em imóvel com mulher

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entrou no imóvel acompanhado de uma mulher de 47 anos, moradora do local e considerada testemunha. Ela afirmou que avisou ao homem sobre a presença dos cães, de várias raças, antes da entrada.