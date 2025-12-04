Um homem de 39 anos morreu após ser atacado por cerca de 10 cachorros dentro de uma casa na Estrada do Serrote, no bairro Campos de São José, zona leste de São José dos Campos. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (3) e é investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ataque ocorreu após vítima entrar em imóvel com mulher
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entrou no imóvel acompanhado de uma mulher de 47 anos, moradora do local e considerada testemunha. Ela afirmou que avisou ao homem sobre a presença dos cães, de várias raças, antes da entrada.
Em depoimento, relatou que tentou espantar os animais, mas não conseguiu. Ainda segundo ela, o grupo de cães se agitou quando o homem teria dado um chute em um deles. Logo depois, os animais o atacaram. A mulher disse que ouviu a vítima gritar “tá me mordendo” antes de tentar sair do local.
A ocorrência aconteceu às 23h57. O Samu foi chamado, mas o homem já estava morto quando o socorro chegou.
Polícia Militar, Civil e perícia atenderam a ocorrência
A Polícia Militar preservou a área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística. A perícia recolheu vestígios e realizou exames no local e no corpo, registrado inicialmente como morte suspeita e acidental, até a conclusão dos laudos.
A identificação da vítima foi possível após a apreensão de sua carteira com documentos e um celular encontrado ao lado do corpo. Ambos foram encaminhados para análise durante a investigação.
Por se tratar de região de difícil acesso, as equipes registraram as coordenadas geográficas do ponto exato onde o corpo foi encontrado.
Investigação inclui possível maus-tratos
Além do exame necroscópico no IML, a Polícia Civil requisitou perícia complementar no imóvel para apurar eventuais maus-tratos contra os animais. O laudo deverá apontar se os cães estavam em situação de vulnerabilidade ou se apresentavam comportamento compatível com ataques em grupo.
O caso continuará sob investigação até que a causa da morte e a dinâmica completa do ataque sejam esclarecidas.