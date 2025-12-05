Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (5) após assediar e agredir duas passageiras e incendiar um assento dentro de um ônibus em Jacareí. A ocorrência aconteceu por volta das 13h, na rua Jorge Madid, área central do município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Prefeitura, o suspeito apresentava sinais de surto no momento da ação. Ele foi contido pelo cobrador e por outros usuários do transporte público. O princípio de incêndio foi controlado com o uso de um extintor, evitando maiores danos ao veículo.
Após o tumulto, equipes da Polícia Militar e da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, foram acionadas e acompanharam vítimas, testemunhas e o detido até a delegacia. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Jacareí.