05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ASSÉDIO

Homem é detido após atacar passageiras em ônibus em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Caso aconteceu em ônibus do transporte
Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (5) após assediar e agredir duas passageiras e incendiar um assento dentro de um ônibus em Jacareí. A ocorrência aconteceu por volta das 13h, na rua Jorge Madid, área central do município.

De acordo com a Prefeitura, o suspeito apresentava sinais de surto no momento da ação. Ele foi contido pelo cobrador e por outros usuários do transporte público. O princípio de incêndio foi controlado com o uso de um extintor, evitando maiores danos ao veículo.

Após o tumulto, equipes da Polícia Militar e da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, foram acionadas e acompanharam vítimas, testemunhas e o detido até a delegacia. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Jacareí.

