Segundo os analistas em 2026, há um desejo profundo de retorno ao essencial, ao que é puro, honesto, descomplicado. Queremos ambientes, tanto internos como externos, que transmitam tranquilidade.

Todo ano, desde 1999, sempre no início de dezembro a indústria criativa aguarda ansiosamente a definição de cor do ano pela Pantone através da observação de sinais culturais, emocionais, econômicos, políticos e estéticosque estamos vivendo como sociedade, e para 2026, foi eleita a corCloud Dancer, um branco suave, luminoso, imponente e arejado ao mesmo tempo. Uma cor (e uma escolha) que, à primeira vista, parece simples, mas que carrega profundidade.

Segundo LeaticeEiseman, diretora executiva do Instituto “neste momento de transformação, em que estamos repensando nosso futuro e nosso lugar no mundo, a cor Cloud Dancer surge como um discreto tom de branco que oferece uma promessa de clareza. A cacofonia que nos cerca tornou-se avassaladora, dificultando a escuta da nossa voz interior. Uma declaração consciente de simplificação, Cloud Dancer aprimora nosso foco, proporcionando alivio das distrações, das influências externas.”

Cloud Dancer representa um convite: respirar fundo, abrir espaço, renovar. É um tom que fala de transparência, mas também de intimidade. Ele simboliza a vontade de viver com mais propósito e menos ruído, mais presença e menos pressa. É aquela cor que permite que a mente divague e a criatividade floresça – uma tela em branco, perfeita em um cenário de pouca criatividade que assistimos, ou vai me dizer que você as vezes também não tem a impressão de que está tudo muito igual?!

O impacto no nosso vestir

O branco é uma cor economicamente muito viável e facilmente explorada pela moda, pela decoração, pelo luxo, pelo bem-estar e pela tecnologia. Aliás engana-se quem acredita que branco é básico. Ele é, na verdade, um dos tons mais sofisticados do guarda-roupa. E Cloud Dancer leva essa sofisticação a outro patamar: é mais suave que o branco puro, mais elegante que o off-white tradicional e mais luminoso que os cremes usuais.