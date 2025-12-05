Todo ano, desde 1999, sempre no início de dezembro a indústria criativa aguarda ansiosamente a definição de cor do ano pela Pantone através da observação de sinais culturais, emocionais, econômicos, políticos e estéticosque estamos vivendo como sociedade, e para 2026, foi eleita a corCloud Dancer, um branco suave, luminoso, imponente e arejado ao mesmo tempo. Uma cor (e uma escolha) que, à primeira vista, parece simples, mas que carrega profundidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo os analistas em 2026, há um desejo profundo de retorno ao essencial, ao que é puro, honesto, descomplicado. Queremos ambientes, tanto internos como externos, que transmitam tranquilidade.
Segundo LeaticeEiseman, diretora executiva do Instituto “neste momento de transformação, em que estamos repensando nosso futuro e nosso lugar no mundo, a cor Cloud Dancer surge como um discreto tom de branco que oferece uma promessa de clareza. A cacofonia que nos cerca tornou-se avassaladora, dificultando a escuta da nossa voz interior. Uma declaração consciente de simplificação, Cloud Dancer aprimora nosso foco, proporcionando alivio das distrações, das influências externas.”
Cloud Dancer representa um convite: respirar fundo, abrir espaço, renovar. É um tom que fala de transparência, mas também de intimidade. Ele simboliza a vontade de viver com mais propósito e menos ruído, mais presença e menos pressa. É aquela cor que permite que a mente divague e a criatividade floresça – uma tela em branco, perfeita em um cenário de pouca criatividade que assistimos, ou vai me dizer que você as vezes também não tem a impressão de que está tudo muito igual?!
O impacto no nosso vestir
O branco é uma cor economicamente muito viável e facilmente explorada pela moda, pela decoração, pelo luxo, pelo bem-estar e pela tecnologia. Aliás engana-se quem acredita que branco é básico. Ele é, na verdade, um dos tons mais sofisticados do guarda-roupa. E Cloud Dancer leva essa sofisticação a outro patamar: é mais suave que o branco puro, mais elegante que o off-white tradicional e mais luminoso que os cremes usuais.
Pode apostar que na moda ele chegará com força nas peças de alfaiataria, tricôs, vestidos fluidos, camisas impecáveis e acessórios com design limpo. É um branco que permite composições que transmitem frescor, modernidade e elegância imediata.
Se a sua ideia é começar de forma sutil, aposte nos pontos de luz: uma blusa, uma bolsa estruturada, uma sandália que traga leveza aos looks de cores mais densas. Mas se você quiser abraçar a estética de 2026 com intenção, os looks monocromáticos são a melhor aposta – passarão a imagem de um visual organizado, de verão ede limpeza estética.
Cloud Dancer também é uma cor extremamente democrática: vai bem com preto, caramelo, cinza, azul-marinho, tons pastel e com os terrosos que seguirão fortes em 2026. Além disso, dialoga com acessórios dourados, prateados e até com peças em madeira, trazendo uma mistura entre naturalidade e sofisticação.
E para quem torceu o nariz alegando ser uma cor sem graça ou até “que branco engorda” é preciso repensar essas ideias e experimenta-lo.. Aliás, o receio de muitas sobre o branco engordar não é totalmente verdadeira, é preciso, neste caso, analisar mais que cor – modelagem, tecidos, estrutura, recortes...são detalhes que impactam muito mais que a cor.
Segundo a Pantone o Cloud Dancer é “um branco imponente cuja presença arejada age como um sussurro de calma em um mundo ruidoso” e levando isso para nosso guarda-roupa que tal olharmos para ele com calma, mas não com estagnação; com suavidade, mas não com fragilidade?
Podemos assim, como a cor propõe, aliviar, simplificar e aprende que ser bem vestida não tem a ver com excesso, mas com clareza.