SERGIO SOUZA E SILVA
Falecimento: 05/12/2025
Idade: 64 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 06/12/2025 às 15h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
APARECIDO DIMAS DA COSTA
Falecimento: 05/12/2025
Idade: 61 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 06/12/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
BENEDITO APARECIDO DONIZETI VIEIRA
Falecimento: 05/12/2025
Idade: 61 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 06/12/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSE RAIMUNDO DA SILVA
Falecimento: 05/12/2025
Idade: 67 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 06/12/2025 às 09h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA AUXILIADORA LINO
Falecimento: 04/12/2025
Idade: 62 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 06/12/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
TARCILIO MOREIRA DE TOLEDO
Falecimento: 05/12/2025
Idade: 72 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 17h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
JOSE BENEDITO DE FARIA
Falecimento: 05/12/2025
Idade: 70 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
SENHORINHA PORTO REGIS
Falecimento: 05/12/2025
Idade: 82 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOEL DE OLIVEIRA
Falecimento: 04/12/2025
Idade: 64 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ALZIRA MACEDO
Falecimento: 04/12/2025
Idade: 72 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA MIRANDA DE FARIA
Falecimento: 04/12/2025
Idade: 82 anos
Velório: Memorial Bom Retiro (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 11h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
MARIA APARECIDA PEREIRA
Falecimento: 04/12/2025
Idade: 57 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
EVA ROSSO DA SILVA
Falecimento: 04/12/2025
Idade: 65 anos
Velório: Igreja Assembleia de Deus
Sepultamento: 05/12/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ANGELA MARIA DE ALCANTARA DIAS
Falecimento: 04/12/2025
Idade: 65 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
GERALDA AUGUSTA DA SILVA SIQUEIRA
Falecimento: 04/12/2025
Idade: 65 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 09h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
JULIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 39 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 05/12/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)