O São José Basket perdeu por 104 a 85 o Franca na noite desta sexta-feira (5), no ginásio Pedrocão, em Franca. A partida valeu pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, segue em oitavo lugar, agora com sete vitórias e cinco derrotas. E vê interromper uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Já os francanos, do técnico Helinho, chega a 11 vitórias e três derrotas.