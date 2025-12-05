O São José Basket perdeu por 104 a 85 o Franca na noite desta sexta-feira (5), no ginásio Pedrocão, em Franca. A partida valeu pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, segue em oitavo lugar, agora com sete vitórias e cinco derrotas. E vê interromper uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Já os francanos, do técnico Helinho, chega a 11 vitórias e três derrotas.
Lucas Dias, de Franca, foi o principal cestinha do jogo, com 30 pontos, enquanto Georginho, com 22 pontos e 13 rebotes, atingiu o duplo duplo (dois dígitos em dois fundamentos). Adyel, com 23 pontos, foi o principal cestinha do time joseense.
Na próxima rodada, o São José recebe o Brasília, quarta-feira (10), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Já os francanos só jogam no dia 18, quando visitam o Pato, em Pato Branco (PR), às 19h30.
Como foi o jogo
Nesta sexta, o São José fez a primeira cesta, mas Franca passou à frente, logo abriu sete pontos e Cris Ahmed pediu tempo técnico para tentar ajustar. Em determinado momento, a vantagem francana chegou a 11 pontos. Contudo, os joseenses reagiram nos minutos finais e diminuíram a diferença para cinco pontos: 24 a 19.
Na volta para o segundo período, os joseenses passaram a errar mais nos arremessos e, assim, viram de novo os donos da casa ampliarem a vantagem. Assim, chegou a 16 pontos na reta final do período. Mas, no intervalo, ficou em 13 pontos para Franca: 54 a 41.
Após o intervalo, o São José melhorou e descontou a diferença, principalmente pela boa atuação do norte-americano Malcom Miller. Ainda assim, não conseguia encostar no placar.
Em outro momento do terceiro período, a diferença novamente caiu para sete pontos, mas o excesso de erros impediu uma redução maior. E ainda viu Franca abrir 12 pontos: 79 a 67.
Nos últimos dez minutos, o São José lutou, manteve o jogo equilibrado, mas isso não seria o suficiente para vencer. E viu Franca garantir mais um triunfo em casa.