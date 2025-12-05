05 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Acidente em avenida de São José destrói carros

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Carro ficou destruído em acidente
Carro ficou destruído em acidente

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira (5), por volta das 17h30, na avenida Ironman Victor Garrido, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. Apesar do impacto da batida, ninguém ficou ferido.

Uma motorista seguia pela via quando foi atingida por outro veículo que realizava a conversão em um retorno localizado em frente ao Edifício Pontal da Serra. A condutora que fazia a manobra relatou que não viu o outro carro, alegando que ele estava em seu ponto cego no momento da conversão.

A colisão provocou danos consideráveis nos automóveis. Os veículos foram removidos e o trânsito no trecho foi rapidamente normalizado.

