Um empresário de 30 anos morreu após ser atingido pela hélice de uma lancha enquanto tentava embarcar. A vítima foi identificada como Leonardo Silva Couto, proprietário de uma lanchonete e bastante conhecido na região.

O acidente ocorreu na Ilha da Pólvora, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. Segundo o delegado Pablo Rocha, o grupo formado por três casais confraternizava no atracadouro de um bar, acompanhado do responsável pela embarcação. Três mulheres e um homem já estavam a bordo, enquanto duas pessoas permaneciam na estrutura externa, entre elas Couto e o piloto.