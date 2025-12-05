06 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Leonardo Couto, 30 anos, morre após ser atingido por hélice

Por Da Redação | Porto Alegre
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Leonardo Silva Couto
Leonardo Silva Couto

Um empresário de 30 anos morreu após ser atingido pela hélice de uma lancha enquanto tentava embarcar. A vítima foi identificada como Leonardo Silva Couto, proprietário de uma lanchonete e bastante conhecido na região.

O acidente ocorreu na Ilha da Pólvora, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. Segundo o delegado Pablo Rocha, o grupo formado por três casais confraternizava no atracadouro de um bar, acompanhado do responsável pela embarcação. Três mulheres e um homem já estavam a bordo, enquanto duas pessoas permaneciam na estrutura externa, entre elas Couto e o piloto.

Conforme o relato das testemunhas, o acidente começou quando Couto tentava subir na lancha. Um tripulante teria acionado o manete de comando, fazendo a embarcação avançar. O empresário caiu na água e, diante dos gritos das mulheres, o mesmo tripulante teria mexido novamente no equipamento, fazendo a lancha dar ré e atingir a vítima, que morreu na hora.

O homem de 44 anos apontado como responsável foi preso em flagrante e autuado por homicídio simples. Em depoimento, negou ter acionado o manete. Ele possui habilitação náutica, mas, segundo a polícia, estava alcoolizado e assumiu o risco ao manipular o comando da embarcação. O teste do etilômetro confirmou a embriaguez. O nome do suspeito não foi divulgado.

A Polícia Civil apurou que a lancha era alugada e estava regular, atendendo às exigências legais. Moradores e frequentadores da área relataram que o aluguel de embarcações para festas é comum na região.

Equipes do Instituto-Geral de Perícias recolheram evidências no local, enquanto o Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo da água.