Uma menina de seis anos foi morta pela tia durante uma festa de casamento, na última segunda-feira (1). A suspeita confessou ter cometido o crime por ciúme da aparência da criança.
O caso aconteceu em Panipat, na Índia. A mulher, identificada como Poonam, foi detida pela polícia e admitiu ter afogado a sobrinha por considerá-la “mais bonita” e por temer ser ofuscada pela menina durante a celebração. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, ela afirmou que não suportava a ideia de ser menos atraente que a criança no evento.
A família notou o desaparecimento da menina durante a festa e iniciou buscas imediatas. Cerca de uma hora depois, a avó da vítima, Omwati, encontrou a neta com a cabeça submersa em água, ainda com os pés apoiados no chão. A criança foi levada ao hospital NC Medical College, mas já estava sem vida.
Durante o interrogatório, Poonam fez novas revelações. Ela afirmou ter matado outras três crianças em anos anteriores pelo mesmo motivo: acreditar que eram mais bonitas do que ela. Entre os casos citados pela suspeita estão a morte de uma menina em agosto deste ano, em Siwah, e os assassinatos da filha de sua cunhada e do próprio filho, em 2023, supostamente para evitar que levantassem suspeitas contra ela.
A polícia segue investigando para confirmar todas as confissões. As mortes anteriores haviam sido registradas como acidentes até que a suspeita relatou os crimes às autoridades.