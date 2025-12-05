Um veículo pegou fogo na noite desta sexta-feira (5) na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O incidente ocorreu no sentido São Paulo, nas proximidades do Restaurante da Fazenda.

Segundo informações preliminares, o motorista seguia pela pista quando o automóvel apresentou um foco de incêndio na região do motor, rapidamente se alastrando pela parte frontal do carro.