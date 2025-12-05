05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

URGENTE: Carro pega fogo na Via Dutra em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro pegou fogo
Carro pegou fogo

Um veículo pegou fogo na noite desta sexta-feira (5) na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O incidente ocorreu no sentido São Paulo, nas proximidades do Restaurante da Fazenda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações preliminares, o motorista seguia pela pista quando o automóvel apresentou um foco de incêndio na região do motor, rapidamente se alastrando pela parte frontal do carro.

Não há registro de feridos. Imagens enviadas à reportagem mostram o veículo tomado pelas chamas, gerando grande preocupação entre motoristas que passavam pelo trecho.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender a ocorrência, controlar o tráfego e acompanhar os trabalhos de combate ao fogo.

As causas do incidente ainda serão apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários