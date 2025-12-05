Uma jovem que estava desaparecida há seis dias foi encontrada na manhã desta quarta-feira (3) em um imóvel abandonado. A família informou que ela enfrentava um surto psicótico desde que deixou a residência sem avisar.
O caso ocorreu no Jardim Itália, em Campo Grande. Segundo parentes, a jovem havia interrompido o uso de medicação psiquiátrica e passou dias perambulando pelo bairro, tomando chuva, dormindo no chão e pedindo comida e água.
A localização só foi possível após uma denúncia anônima, que indicou a presença de alguém com as características dela dentro de uma casa desocupada. A irmã foi até o endereço e confirmou que se tratava da jovem desaparecida.
Familiares relataram alívio ao reencontrá-la. “Ela estava andando por aí esses dias todos, sem rumo, molhada, dormindo no chão. Estamos mais calmos agora porque encontramos ela com vida”, disseram.
Policiais militares acompanharam a família até o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), onde ela passou por avaliação. A equipe de saúde constatou que a jovem ainda apresenta desorganização mental e orientou um retorno gradativo à medicação devido à idade.
Ela segue em acompanhamento e permanece sob cuidados da família. Parentes também agradeceram a mobilização de moradores do bairro, que ajudaram nas buscas e contribuíram com informações durante os dias de desaparecimento.