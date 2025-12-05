Uma jovem que estava desaparecida há seis dias foi encontrada na manhã desta quarta-feira (3) em um imóvel abandonado. A família informou que ela enfrentava um surto psicótico desde que deixou a residência sem avisar.

O caso ocorreu no Jardim Itália, em Campo Grande. Segundo parentes, a jovem havia interrompido o uso de medicação psiquiátrica e passou dias perambulando pelo bairro, tomando chuva, dormindo no chão e pedindo comida e água.