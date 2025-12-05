05 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

ATENÇÃO: Homem é achado morto dentro de caminhão em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi encontrado morto em caminhão
Homem foi encontrado morto em caminhão

Um caminhoneiro foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (5) dentro do próprio caminhão, estacionado na rua Sete Lagoas, na região da Chácara Reunidas, em São José dos Campos.

Segundo informações apuradas no local, o motorista havia chegado durante a madrugada para realizar um carregamento e permaneceu descansando no veículo. Por volta das 8h, um amigo foi chamá-lo e o encontrou aparentemente dormindo. Ele retornou ao serviço, acreditando que o caminhoneiro acordaria em seguida.

Ao voltar ao caminhão mais tarde e abrir novamente a porta, o colega percebeu que o motorista apresentava sinais de arroxeamento. Equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem constataram que ele já estava sem vida.

As primeiras informações apontam para a possibilidade de mal súbito, hipótese que será confirmada após análise pericial.

A Polícia Militar preservou o local até a chegada da Polícia Civil, que instaurou a ocorrência. Peritos técnicos realizaram os procedimentos iniciais para apurar a causa da morte e as circunstâncias do fato.

O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.

