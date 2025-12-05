Um caminhoneiro foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (5) dentro do próprio caminhão, estacionado na rua Sete Lagoas, na região da Chácara Reunidas, em São José dos Campos.

Segundo informações apuradas no local, o motorista havia chegado durante a madrugada para realizar um carregamento e permaneceu descansando no veículo. Por volta das 8h, um amigo foi chamá-lo e o encontrou aparentemente dormindo. Ele retornou ao serviço, acreditando que o caminhoneiro acordaria em seguida.