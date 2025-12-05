Cleir Xavier de Oliveira morreu em Jacareí, aos 60 anos, nesta sexta-feira (5), e deixou familiares e amigos de luto. Ele será sepultado neste sábado (6), às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Essa morte precoce deixou muita gente surpresa. Nas redes sociais, o clima era de muita tristeza. "Nossa meu Deus o q aconteceu com cleir estudei com ele, há uns 20 anos q não o via", disse o amigo Marcelo Passos.
Andreia Oliveira desejou forças aos familiares. "Meus sinceros sentimentos a toda familia,Deus consola todos vocês", finalizou.