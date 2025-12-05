05 de dezembro de 2025
LUTO

Cleir Xavier, 60 anos, morre e deixa família de luto na região

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cleir Xavier, 60 anos
Cleir Xavier, 60 anos

Cleir Xavier de Oliveira morreu em Jacareí, aos 60 anos, nesta sexta-feira (5), e deixou familiares e amigos de luto. Ele será sepultado neste sábado (6), às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Essa morte precoce deixou muita gente surpresa. Nas redes sociais, o clima era de muita tristeza. "Nossa meu Deus o q aconteceu com cleir estudei com ele, há uns 20 anos q não o via", disse o amigo Marcelo Passos.

Andreia Oliveira desejou forças aos familiares. "Meus sinceros sentimentos a toda familia,Deus consola todos vocês", finalizou.

