05 de dezembro de 2025
CRIME

Que ousadia! Roubaram ceias de Natal dos policiais

Por Da Redação | Porto Murtinho (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Dois homens furtaram uma pousada e levaram alimentos que seriam usados na ceia de Natal de agentes de segurança, durante a madrugada desta sexta-feira (5). O caso chamou atenção pela ousadia dos criminosos, que agiram enquanto o local passava por reformas.

A ação ocorreu em Porto Murtinho, município a 431 quilômetros de Campo Grande. Por volta das 2h40, os suspeitos invadiram a pousada situada na região central da cidade, bastante conhecida entre moradores e turistas.

No imóvel, estavam guardadas ferramentas de trabalho da equipe responsável pela obra e um freezer com peças de carneiro. Os produtos haviam sido encomendados por policiais da Capital para a ceia de fim de ano da corporação. Os criminosos levaram os alimentos e parte dos equipamentos.

Ao serem informados do furto, os agentes que aguardavam a encomenda se disseram indignados e afirmaram estar dispostos a ir até Porto Murtinho para auxiliar na identificação dos autores.

A Polícia Civil e a Polícia Militar investigam o caso. Como o crime envolve itens destinados a profissionais de segurança, a ocorrência ganhou repercussão na região. Equipes analisam imagens de câmeras e coletam depoimentos para tentar localizar os responsáveis.

