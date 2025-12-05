Dois homens furtaram uma pousada e levaram alimentos que seriam usados na ceia de Natal de agentes de segurança, durante a madrugada desta sexta-feira (5). O caso chamou atenção pela ousadia dos criminosos, que agiram enquanto o local passava por reformas.

A ação ocorreu em Porto Murtinho, município a 431 quilômetros de Campo Grande. Por volta das 2h40, os suspeitos invadiram a pousada situada na região central da cidade, bastante conhecida entre moradores e turistas.