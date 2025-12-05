Dois homens furtaram uma pousada e levaram alimentos que seriam usados na ceia de Natal de agentes de segurança, durante a madrugada desta sexta-feira (5). O caso chamou atenção pela ousadia dos criminosos, que agiram enquanto o local passava por reformas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação ocorreu em Porto Murtinho, município a 431 quilômetros de Campo Grande. Por volta das 2h40, os suspeitos invadiram a pousada situada na região central da cidade, bastante conhecida entre moradores e turistas.
No imóvel, estavam guardadas ferramentas de trabalho da equipe responsável pela obra e um freezer com peças de carneiro. Os produtos haviam sido encomendados por policiais da Capital para a ceia de fim de ano da corporação. Os criminosos levaram os alimentos e parte dos equipamentos.
Ao serem informados do furto, os agentes que aguardavam a encomenda se disseram indignados e afirmaram estar dispostos a ir até Porto Murtinho para auxiliar na identificação dos autores.
A Polícia Civil e a Polícia Militar investigam o caso. Como o crime envolve itens destinados a profissionais de segurança, a ocorrência ganhou repercussão na região. Equipes analisam imagens de câmeras e coletam depoimentos para tentar localizar os responsáveis.