A Polícia Civil confirmou que um crânio encontrado na manhã desta sexta-feira (5) pertence ao empresário Antonio Custodio da Veiga, de 72 anos, desaparecido desde 10 de outubro. A identificação ocorreu após o cumprimento de dois mandados de prisão relacionados ao caso.

O material foi localizado na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a investigação, Antonio sumiu após deixar a Cidade Industrial de Curitiba com destino a Mandirituba, onde se encontraria com um conhecido para tratar do pagamento de uma dívida. O laudo do Instituto Médico-Legal confirmou que o crânio encontrado era da vítima.