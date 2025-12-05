A Polícia Civil confirmou que um crânio encontrado na manhã desta sexta-feira (5) pertence ao empresário Antonio Custodio da Veiga, de 72 anos, desaparecido desde 10 de outubro. A identificação ocorreu após o cumprimento de dois mandados de prisão relacionados ao caso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O material foi localizado na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a investigação, Antonio sumiu após deixar a Cidade Industrial de Curitiba com destino a Mandirituba, onde se encontraria com um conhecido para tratar do pagamento de uma dívida. O laudo do Instituto Médico-Legal confirmou que o crânio encontrado era da vítima.
As ordens judiciais foram cumpridas em Mandirituba e em Santa Maria do Oeste, no Centro do Paraná. De acordo com o delegado Paulo César Ribeiro, o carro do empresário foi encontrado totalmente queimado. Próximo ao veículo, os agentes localizaram o crânio que levou à identificação do corpo.
As apurações indicam que o encontro marcado para acertar parte da dívida era, na verdade, uma emboscada. Após se reunir com um dos suspeitos em um posto de combustíveis, Antonio foi levado a outro ponto, onde teria sido executado por um segundo envolvido. O crime, segundo a polícia, foi premeditado.
O corpo foi transportado na caçamba da própria caminhonete da vítima, uma Saveiro branca, até a zona rural de Quitandinha. Depois, Antonio foi enterrado, e o veículo incendiado em Campo do Tenente.
A operação, batizada de Armadilha, também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nos municípios investigados. “Identificamos o autor dos disparos e o devedor. As prisões foram solicitadas e autorizadas pelo Judiciário”, afirmou o delegado Ribeiro.