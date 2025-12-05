A Polícia Civil prendeu Jonatas Davi Rodrigues, que se apresentava como Pietro Rodrigues, acusado de homicídio doloso com dolo eventual pela morte de uma idosa de 78 anos, em Santa Isabel. A prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (5).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima morreu dois dias após passar por um procedimento estético facial na clínica onde Pietro atendia. O estabelecimento não possuía alvará sanitário nem licença técnica para funcionamento.
A delegada Regina Campanelli confirmou a prisão e informou que o investigado foi apresentado por seus advogados na delegacia. Pela manhã, equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão tanto na clínica quanto na residência do suspeito.
Segundo a investigação, Pietro se apresentava como biomédico, mas não tinha formação nem registro no Conselho Regional de Biomedicina.
O caso segue em apuração para identificar as responsabilidades e possíveis outras vítimas. A delegada ressaltou que o episódio reforça a importância de fiscalização rigorosa em clínicas e profissionais da área estética e de saúde.