A Polícia Civil prendeu Jonatas Davi Rodrigues, que se apresentava como Pietro Rodrigues, acusado de homicídio doloso com dolo eventual pela morte de uma idosa de 78 anos, em Santa Isabel. A prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (5).

A vítima morreu dois dias após passar por um procedimento estético facial na clínica onde Pietro atendia. O estabelecimento não possuía alvará sanitário nem licença técnica para funcionamento.