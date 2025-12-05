05 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Falso biomédico é preso na região após morte em procedimento

Por Leandro Vaz | Santa Isabel
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Jonatas Davi Rodrigues
Jonatas Davi Rodrigues

A Polícia Civil prendeu Jonatas Davi Rodrigues, que se apresentava como Pietro Rodrigues, acusado de homicídio doloso com dolo eventual pela morte de uma idosa de 78 anos, em Santa Isabel. A prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (5).

A vítima morreu dois dias após passar por um procedimento estético facial na clínica onde Pietro atendia. O estabelecimento não possuía alvará sanitário nem licença técnica para funcionamento.

A delegada Regina Campanelli confirmou a prisão e informou que o investigado foi apresentado por seus advogados na delegacia. Pela manhã, equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão tanto na clínica quanto na residência do suspeito.

Segundo a investigação, Pietro se apresentava como biomédico, mas não tinha formação nem registro no Conselho Regional de Biomedicina.

O caso segue em apuração para identificar as responsabilidades e possíveis outras vítimas. A delegada ressaltou que o episódio reforça a importância de fiscalização rigorosa em clínicas e profissionais da área estética e de saúde.

