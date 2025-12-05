05 de dezembro de 2025
OPERAÇÃO

Deic de Taubaté captura dois foragidos da Justiça durante ronda

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté prenderam, nesta quinta-feira (5), dois foragidos da Justiça durante uma ronda preventiva especializada realizada na cidade.

A primeira captura ocorreu no bairro Bonfim. Os agentes localizaram um homem conhecido como Tyson, que possuía mandado de prisão em aberto. Segundo a Polícia Civil, ele acumula em seu histórico criminal 14 processos, 6 inquéritos e 27 boletins de ocorrência, envolvendo crimes como roubo, estelionato, falsidade ideológica, entre outros. O suspeito foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

No bairro Santa Izabel, a mesma equipe prendeu outro foragido, identificado pelos apelidos Monstro ou Bola. Ele havia fugido do presídio e estava foragido há mais de 15 meses. O indivíduo cumpria pena por tráfico de drogas e possui 4 processos e 17 boletins de ocorrência registrados em seu nome. Assim como o primeiro detido, ele também foi encaminhado e permanece preso.

