Sebastião Antônio Ribeiro morreu em Jacareí, aos 83 anos, nesta sexta-feira. Ele será enterrado neste sábado (6), a partir das 13h, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Apesar da idade avançada, deixou amigos e familiares em luto e tristes. Afinal de contas, sempre foi uma pessoa boa e muito querida na cidade e, principalmente, na família.