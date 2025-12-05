Sebastião Antônio Ribeiro morreu em Jacareí, aos 83 anos, nesta sexta-feira. Ele será enterrado neste sábado (6), a partir das 13h, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Apesar da idade avançada, deixou amigos e familiares em luto e tristes. Afinal de contas, sempre foi uma pessoa boa e muito querida na cidade e, principalmente, na família.
Jorge Alves lamentou o ocorrido nas redes sociais e desejou força aos parentes. "Meus sentimentos que Deus conforte o coração de todos familiares", escreveu. Silvio Cesar Serda Serda também se pronunciou. "Meus sentimentos a todos os familiares", disse.