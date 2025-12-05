Sebastião Alves de Siqueira morreu aos 81 anos, nesta sexta-feira (5). Ele será sepultado neste sábado (6), às 17h, no cemitério Santíssimo, em Santa Branca.

Muito querido por todos, seu Sebastião também era conhecido pela devoção. Homem religioso, deixou muitas lições de vida. Nas redes sociais, muitos lamentaram e lembraram a vida religiosa dele.