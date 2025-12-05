05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Que Deus o receba'; adeus Sebastião, aos 81 anos, no Vale

Por Da Redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Sebastião Alves de Siqueira
Sebastião Alves de Siqueira

Sebastião Alves de Siqueira morreu aos 81 anos, nesta sexta-feira (5). Ele será sepultado neste sábado (6), às 17h, no cemitério Santíssimo, em Santa Branca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querido por todos, seu Sebastião também era conhecido pela devoção. Homem religioso, deixou muitas lições de vida. Nas redes sociais, muitos lamentaram e lembraram a vida religiosa dele.

"Meus sentimentos a família. Participamos da Irmandade do Santíssimo na Paróquia São João Batista. Toda quinta feira era sagrada pra ele. Que Deus o receba", escreveu Nadia Fernanda.

Ines Januariocorrea também lamentou bastante. "Meus sentimentos à todos os familiares. Vai para a presença de Deus S. Sebastião", disse nas redes sociais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários