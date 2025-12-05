A ex-miss Trinity Poague, de 20 anos, está sendo julgada pelo assassinato de Romeo Angeles, de 1 ano, filho de seu namorado. Segundo a acusação, ela teria matado o bebê porque desejava formar uma família apenas com o companheiro e ter um filho próprio. A jovem compareceu ao Tribunal Superior do Condado de Sumter na última terça-feira (2).

O caso aconteceu na Geórgia, nos Estados Unidos. Na época do crime, em janeiro de 2024, Trinity cursava o segundo ano da Universidade Estadual do Sudoeste da Geórgia. De acordo com a emissora internacional WALB, o namorado havia saído para buscar pizza quando o menino foi atacado.