A ex-miss Trinity Poague, de 20 anos, está sendo julgada pelo assassinato de Romeo Angeles, de 1 ano, filho de seu namorado. Segundo a acusação, ela teria matado o bebê porque desejava formar uma família apenas com o companheiro e ter um filho próprio. A jovem compareceu ao Tribunal Superior do Condado de Sumter na última terça-feira (2).
O caso aconteceu na Geórgia, nos Estados Unidos. Na época do crime, em janeiro de 2024, Trinity cursava o segundo ano da Universidade Estadual do Sudoeste da Geórgia. De acordo com a emissora internacional WALB, o namorado havia saído para buscar pizza quando o menino foi atacado.
Ainda segundo o veículo, a jovem enviou uma mensagem ao pai da criança, Julian Williams, dizendo que o bebê não estava respirando. Ele voltou imediatamente para casa e levou o filho a um hospital da região. Como o estado da criança era grave, Romeo foi transferido de helicóptero para uma unidade em Atlanta, mas não resistiu.
Uma semana após a morte do menino, Trinity foi formalmente acusada de homicídio, agressão qualificada e crueldade infantil. Apesar das denúncias, ela se declara inocente.
Promotores afirmam que Trinity agiu por ressentimento e ciúmes, já que desejava ser a única a ter um filho com o namorado. “Ela queria ter um filho com Julian Williams”, afirmou o promotor Lewis Lamb aos jurados. “Mas não aquela criança”, completou.
A acusação também sustenta que a ré não aceitava ser madrasta e se incomodava com a atenção que o namorado dedicava ao filho. Como parte das evidências, foi apresentada uma mensagem atribuída à jovem, enviada horas antes da morte do bebê: “Não aguento mais ficar perto do JD. Ele me odeia e eu o odeio.”