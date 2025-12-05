Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário Bassem Bassam Abdallah, de 31 anos, foi morto por engano durante um assalto, na tarde de quinta-feira (4). Ele foi atingido pelo disparo feito pelo dono de uma loja que tentava reagir ao crime.
O caso aconteceu no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. As gravações mostram o instante em que o comerciante saca uma arma e atira contra o assaltante que rendia clientes e funcionários dentro do estabelecimento. O ladrão morreu na hora após ser baleado na cabeça. Bassem, que estava próximo, foi atingido no braço; o projétil atravessou o pulmão e ele não resistiu.
A vítima era proprietária do centro comercial onde fica a loja assaltada havia apenas três meses. Ele tinha ido ao local por volta das 14h30 para entregar um novo contrato de locação ao comerciante, identificado como Renato.
Segundo a polícia, o criminoso — Pedro Henrique — chegou armado, rendeu um motoboy na entrada e obrigou outras três pessoas a irem para o fundo da loja. Ele recolheu dinheiro e celulares, mantendo todos deitados no chão. Em seguida, ordenou que se levantassem e fossem para outra sala.
Aproveitando um descuido, o comerciante alcançou uma arma guardada em um armário e atirou. O disparo acertou o assaltante e também Bassem, que estava muito próximo. Ambos morreram no local. Testemunhas relataram ter ouvido dois tiros.
De acordo com o major Adenilson Gonçalves, da Polícia Militar, o criminoso tinha extensa ficha criminal e histórico de violência. Ele já havia sido preso em 2017, quando chegou a ameaçar de morte o policial que o deteve.
O velório de Bassem Bassam Abdallah será realizado nesta sexta-feira (5), na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Parque Iguaçu.