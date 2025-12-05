Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário Bassem Bassam Abdallah, de 31 anos, foi morto por engano durante um assalto, na tarde de quinta-feira (4). Ele foi atingido pelo disparo feito pelo dono de uma loja que tentava reagir ao crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. As gravações mostram o instante em que o comerciante saca uma arma e atira contra o assaltante que rendia clientes e funcionários dentro do estabelecimento. O ladrão morreu na hora após ser baleado na cabeça. Bassem, que estava próximo, foi atingido no braço; o projétil atravessou o pulmão e ele não resistiu.