TRAGÉDIA

Namorada morre congelada em montanha após abandono do parceiro

Por Da Redação | Áustria
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Namorada morre congelada em montanha após abandono do parceiro
Namorada morre congelada em montanha após abandono do parceiro

Um alpinista de 36 anos será julgado por homicídio culposo após abandonar a namorada, de 33, durante uma escalada em condições extremas, o que resultou na morte dela por congelamento. A dupla estava a cerca de 50 metros do cume quando a mulher passou mal e não conseguiu prosseguir. Ele pode pegar até três anos de prisão.

A tragédia ocorreu na montanha Grossglockner, na Áustria, ponto mais alto do país, com 3.798 metros de altitude. O casal iniciou a subida no fim da tarde de 18 de janeiro, quando câmeras de monitoramento registraram as luzes de emergência utilizadas pelos dois.

Horas depois, a alpinista começou a apresentar sinais de exaustão. Sem conseguir avançar, ela permaneceu na neve enquanto o namorado optou por descer sozinho pela face oposta da montanha, por volta das 2h30 da madrugada. As imagens mostram que ele deixou a companheira com equipamentos insuficientes para enfrentar o frio extremo.

O homem ficou afastado por cerca de seis horas e meia enquanto buscava ajuda. Nesse período, a temperatura despencou e a mulher não resistiu. Investigações da Polícia Alpina apontam que o alpinista cometeu sucessivos erros, entre eles não acionar o resgate antes do anoitecer.

A defesa afirma que o acusado está profundamente abalado. Segundo o advogado Kurt Jelinek, o caso representa “um trágico acidente fatal”, embora reconheça que seu cliente esteja “muito arrependido sobre como as coisas aconteceram”.

