Um alpinista de 36 anos será julgado por homicídio culposo após abandonar a namorada, de 33, durante uma escalada em condições extremas, o que resultou na morte dela por congelamento. A dupla estava a cerca de 50 metros do cume quando a mulher passou mal e não conseguiu prosseguir. Ele pode pegar até três anos de prisão.

A tragédia ocorreu na montanha Grossglockner, na Áustria, ponto mais alto do país, com 3.798 metros de altitude. O casal iniciou a subida no fim da tarde de 18 de janeiro, quando câmeras de monitoramento registraram as luzes de emergência utilizadas pelos dois.