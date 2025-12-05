O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba combateu, na tarde desta sexta-feira, um incêndio no Bar e Restaurante Siri Jack, localizado na região central da cidade. A corporação foi acionada por volta das 15h após relatos de fogo no interior do estabelecimento.

Ao chegar ao local, as equipes identificaram que o incêndio estava concentrado na cozinha, onde dois cilindros de GLP do tipo P45 apresentavam vazamento e estavam em chamas.

