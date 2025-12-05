O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba combateu, na tarde desta sexta-feira, um incêndio no Bar e Restaurante Siri Jack, localizado na região central da cidade. A corporação foi acionada por volta das 15h após relatos de fogo no interior do estabelecimento.
Ao chegar ao local, as equipes identificaram que o incêndio estava concentrado na cozinha, onde dois cilindros de GLP do tipo P45 apresentavam vazamento e estavam em chamas.
As labaredas se espalharam verticalmente e atingiram o mezanino, utilizado como depósito de bebidas e diversos materiais, ampliando o risco de colapso estrutural e de propagação. A área queimada totalizou aproximadamente 40 m².
Os bombeiros iniciaram imediatamente o combate às chamas, isolando a área e aplicando técnicas de resfriamento e extinção para controlar o avanço do fogo. No total, foram utilizados cerca de 6 mil litros de água nas ações de combate e rescaldo. Após o controle inicial, a guarnição conseguiu realizar a retirada segura dos dois cilindros P45, evitando risco de explosão e danos ainda maiores.
Com o incêndio controlado, as equipes permanecem no rescaldo, realizando inspeções minuciosas para eliminar qualquer foco remanescente e garantir a segurança do local. Não houve vítimas civis. Um bombeiro sofreu uma lesão leve no olho durante o atendimento e foi encaminhado à UPA Central.
A Polícia Militar, a Defesa Civil e o delegado de plantão foram acionados para acompanhar a ocorrência, preservar a área afetada e iniciar os procedimentos de perícia que deverão identificar as causas do incêndio.
A ocorrência segue em andamento.