A liberação da operação foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O sistema funcionará no trecho entre os km 231 e 204, passando por Guarulhos, exclusivamente na pista expressa. O objetivo é ampliar a fluidez e o gerenciamento do tráfego na Região Metropolitana de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A cobrança do pedágio eletrônico Free Flow na Via Dutra, entre São Paulo e Arujá, começa neste sábado (6), conforme informado pela RioSP, concessionária responsável pelo trecho e integrante do grupo Motiva.

A pista marginal permanece gratuita, garantindo liberdade de escolha ao motorista. O Free Flow utiliza pórticos para leitura automática de tags e placas, permitindo a cobrança proporcional ao trecho percorrido. Os valores variam conforme dia da semana, horário e feriados prolongados, com exibição prévia nos painéis instalados na marginal. Após passar pelos pórticos, o motorista terá até 48 horas para realizar o pagamento pelos canais digitais da concessionária.

Quem utiliza tag terá cobrança automática e desconto de 5% por viagem. Para veículos sem tag, a placa será identificada, e o pagamento poderá ser feito em até 30 dias no site pedagiodigital.com — único canal para consulta de débitos — ou no aplicativo da CCR. O motorista também poderá cadastrar o cartão de crédito no site para ativar o débito automático e receber notificações por SMS. Motos pagarão meia tarifa. Totens de autoatendimento estarão disponíveis nas bases da RioSP em São Paulo (km 231 – sentido SP) e Arujá (km 202 – sentido RJ). Já o pagamento presencial poderá ser feito em postos credenciados, com o primeiro deles no km 210, sentido São Paulo, e outro a ser instalado no posto Sakamoto, no sentido Rio. A concessionária reforça que não envia boletos.

Motoristas que passarem pela praça de pedágio de Arujá e seguirem pela expressa não terão cobrança adicional. Quem sair da expressa para acessar a marginal terá até duas horas para retornar sem nova tarifa. Já aqueles que permanecerem exclusivamente na marginal não pagarão o Free Flow.