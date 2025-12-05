Em nota oficial, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, confirmou a indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para ser o candidato do partido à Presidência da República em 2026, após ele ter sido escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
"Informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil", diz o comunicado.
“Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado”, disse Valdemar.
Flávio também comentou a indicação nas redes sociais: "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação".
Segundo aliados de Flávio, Jair Bolsonaro externou o desejo em conversas com o filho, que também foi escolhido para representá-lo politicamente durante a prisão. Flávio visitou o pai na última terça (2), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Terceiro filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também chegou a se colocar como pré-candidato ao Planalto, afirmou a aliados que apoia "100%" a candidatura do irmão à Presidência.
Na publicação que fez no X, Flávio disse que o Brasil "vive dias difíceis" e criticou o governo do presidente Lula, que deve tentar a reeleição em 2026.
"Muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narco-terroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais", afirmou.
Tarcísio.
Preso por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro está impedido de disputar as eleições após as condenações pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A situação levou aliados de Bolsonaro a disputar, ao longo dos últimos meses, o capital político do ex-presidente. O nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, era um dos cotados.
Se consolidada dentro do PL a indicação de Flávio Bolsonaro, a decisão praticamente enterra a chance de Tarcísio lançar-se candidato a presidente em 2026 sem a aprovação de Bolsonaro, o que também tira do vice-governador Felicio Ramuth (PSD) a possibilidade de disputar o Palácio dos Bandeirantes. Nesse contexto, o governador paulista deve disputar a reeleição.