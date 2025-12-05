Em nota oficial, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, confirmou a indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para ser o candidato do partido à Presidência da República em 2026, após ele ter sido escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro.

"Informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil", diz o comunicado.