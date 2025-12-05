O Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu três homens suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (4), no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.
A ação ocorreu por volta das 16h, após a equipe receber uma denúncia sobre atividades criminosas em uma residência da região.
Ao chegar ao local, os policiais do 3º BAEP encontraram os três suspeitos armazenando e processando entorpecentes dentro do imóvel.
Durante a vistoria, foram apreendidos sete tijolos de maconha, três sacos de cocaína a granel, duas balanças de precisão e diversos apetrechos usados no preparo da droga.
Os três detidos foram conduzidos ao plantão policial da cidade, onde permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.