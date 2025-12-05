O Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu três homens suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (4), no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

A ação ocorreu por volta das 16h, após a equipe receber uma denúncia sobre atividades criminosas em uma residência da região.

Ao chegar ao local, os policiais do 3º BAEP encontraram os três suspeitos armazenando e processando entorpecentes dentro do imóvel.