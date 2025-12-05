O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (5) ter sido escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para ser o candidato do PL à Presidência da República em 2026.
"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", declarou Flávio em uma rede social.
Preso por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro está impedido de disputar as eleições após as condenações pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A situação levou aliados de Bolsonaro a disputar, ao longo dos últimos meses, o capital político do ex-presidente. O nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, era um dos cotados.
Segundo aliados de Flávio, Jair Bolsonaro externou o desejo em conversas com o filho, que também foi escolhido para representá-lo politicamente durante a prisão. Flávio visitou o pai na última terça (2), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Terceiro filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também chegou a se colocar como pré-candidato ao Planalto, afirmou a aliados que apoia "100%" a candidatura do irmão à Presidência.
Na publicação que fez no X, Flávio disse que o Brasil "vive dias difíceis" e criticou o governo do presidente Lula, que deve tentar a reeleição em 2026.
"Muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narco-terroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais", afirmou.
Valdemar Costa Neto, presidente do PL, divulgou uma nota. "Informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil", diz o comunicado.
Se consolidada dentro do PL, a decisão praticamente enterra a chance de Tarcísio lançar-se candidato a presidente em 2026 sem a aprovação de Bolsonaro, o que também tira do vice-governador Felicio Ramuth (PSD) a possibilidade de disputar o Palácio dos Bandeirantes. Nesse contexto, o governador paulista deve disputar a reeleição.
* Com informações do jornal O Estado de S. Paulo