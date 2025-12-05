05 de dezembro de 2025
Pusco para Brasil

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
É hora de renovar o guarda-roupa com peças que garantam presença e elegância na ceia de Natal e Réveillon. Para isso, a PUSCO, no Cambuí, é a parada obrigatória. Os looks desenhados por Rita Maria Alexandr são pensados para vestir mulheres de forma elegante e confortável. O diferencial da experiência PUSCO vai além da curadoria impecável de suas coleções: a loja oferece um atendimento de excelência para garantir que você encontre exatamente o que procura e saia pronta para brilhar neste final de ano! Conheça na R. Maria Monteiro, 630.

