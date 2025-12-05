Consulta
Quem estiver interessado em dar sugestões sobre a concessão do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, na região norte de São José dos Campos, tem até a próxima segunda-feira (8) para se manifestar. As contribuições podem ser enviadas para o email pnmar.ppp@sjc.sp.gov.br.
Etapas
A consulta pública foi aberta pela Prefeitura no dia 15 de outubro, pelo prazo de 30 dias, e prorrogada por mais 20. No prazo estimado de 10 dias, será publicado o edital de concorrência eletrônica, da qual poderão participar empresas e consórcios.
Parque
Situado no Costinha, às margens da Estrada Municipal Antônio Ferreira da Silva, o antigo Horto Florestal está fechado desde 2020. "Com a futura operação pela iniciativa privada, o parque será reaberto para a população, com guias e monitores para orientação e acompanhamento, e terá novas atrações, como o centro de exposições interativas da fauna e flora", explicou a Prefeitura.
Concessão
"Com 20 anos previstos para a concessão, o objetivo é implantar melhorias na estrutura e garantir a preservação ambiental. O parque tem 243 hectares – correspondente a cerca de 170 campos de futebol – e é uma reserva de mata atlântica com 196 espécies de plantas e 244 de animais, entre aves (136), répteis (51), mamíferos (34) e anfíbios (23)", afirmou a Prefeitura.
Investimento
O investimento privado previsto é de R$ 5,5 milhões em dois anos, com a criação de serviços voltados a atividades de lazer, esporte, cultura e, principalmente, turismo ecológico.
Economia
"Anualmente o gasto público será reduzido de R$ 840 mil para 400 mil, que servirá para subsidiar a entrada gratuita no local. Em 20 anos, o município vai economizar cerca de R$ 9 milhões", explicou a Prefeitura.