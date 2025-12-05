Consulta

Quem estiver interessado em dar sugestões sobre a concessão do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, na região norte de São José dos Campos, tem até a próxima segunda-feira (8) para se manifestar. As contribuições podem ser enviadas para o email pnmar.ppp@sjc.sp.gov.br.

Etapas

A consulta pública foi aberta pela Prefeitura no dia 15 de outubro, pelo prazo de 30 dias, e prorrogada por mais 20. No prazo estimado de 10 dias, será publicado o edital de concorrência eletrônica, da qual poderão participar empresas e consórcios.