CPI

Suelen Miragaia, que foi secretária de Educação de Taubaté entre dezembro de 2023 e setembro de 2024, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), será ouvida na próxima segunda-feira (8) pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda, na Câmara de Taubaté. A oitiva está marcada para 14h.

Oitivas

Essa será a terceira sessão pública realizada pela CPI para a coleta de depoimentos.