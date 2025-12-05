05 de dezembro de 2025
NA SEGUNDA-FEIRA

CPI da Merenda ouvirá ex-secretária da Educação da gestão Saud

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CMT
Oitiva de Suelen Miragaia está marcada para a próxima segunda-feira, a partir das 14h
Oitiva de Suelen Miragaia está marcada para a próxima segunda-feira, a partir das 14h

CPI
Suelen Miragaia, que foi secretária de Educação de Taubaté entre dezembro de 2023 e setembro de 2024, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), será ouvida na próxima segunda-feira (8) pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda, na Câmara de Taubaté. A oitiva está marcada para 14h.

Oitivas
Essa será a terceira sessão pública realizada pela CPI para a coleta de depoimentos.

Merenda
A CPI foi aberta pela Câmara de Taubaté em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino". A comissão tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.

