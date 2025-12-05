05 de dezembro de 2025
'ENTERRADO VIVO'

Após piada sobre 'Vaqueirinho', Leo Lins adia show em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Leo Lins adia show em São José dos Campos para 2026
Leo Lins adia show em São José dos Campos para 2026

O espetáculo de stand-up comedy "Enterrado Vivo", do humorista Leo Lins, programado para esta sexta-feira (5) no Teatro Colinas, em São José dos Campos, foi adiado para 22 de janeiro de 2026. Embora a produção e o local não confirmem a razão, o adiamento ocorre em meio a uma intensa repercussão negativa nas redes sociais de uma postagem recente do artista.

A controvérsia surgiu após Leo Lins publicar um comentário em suas redes sociais: "Moral do dia: o brasileiro tem que matar um leão por dia pra sobreviver… às vezes o leão ganha". O texto foi rapidamente associado por internautas à trágica morte de Gerson de Melo Machado, conhecido como Vaqueirinho, um jovem de 19 anos que sofria de problemas mentais e foi atacado fatalmente por uma leoa ao invadir seu recinto em um zoológico de João Pessoa. A postagem foi amplamente vista como uma ironia de mau gosto sobre o incidente.

A postagem no Instagram já conta com 48 mil curtidas, mais de quatro mil comentários e 21 mil compartilhamentos.

O teatro que receberia o show apenas confirmou o adiamento da apresentação, noticiando que a mudança de data foi um pedido da própria produção do artista. A nota emitida pelo não estabelece uma relação direta entre a polêmica nas redes e a decisão de adiar o evento.

As entradas já adquiridas permanecem válidas, sem necessidade de troca.
Espectadores que desistirem do evento podem buscar orientações sobre ressarcimento junto ao teatro.

