O espetáculo de stand-up comedy "Enterrado Vivo", do humorista Leo Lins, programado para esta sexta-feira (5) no Teatro Colinas, em São José dos Campos, foi adiado para 22 de janeiro de 2026. Embora a produção e o local não confirmem a razão, o adiamento ocorre em meio a uma intensa repercussão negativa nas redes sociais de uma postagem recente do artista.

A controvérsia surgiu após Leo Lins publicar um comentário em suas redes sociais: "Moral do dia: o brasileiro tem que matar um leão por dia pra sobreviver… às vezes o leão ganha". O texto foi rapidamente associado por internautas à trágica morte de Gerson de Melo Machado, conhecido como Vaqueirinho, um jovem de 19 anos que sofria de problemas mentais e foi atacado fatalmente por uma leoa ao invadir seu recinto em um zoológico de João Pessoa. A postagem foi amplamente vista como uma ironia de mau gosto sobre o incidente.

