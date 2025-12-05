05 de dezembro de 2025
MORTE SUSPEITA

VALE: Jovem morre após luta pela vida em hospital de Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Jovem morreu em Cruzeiro e caso é investigado pela polícia
Jovem morreu em Cruzeiro e caso é investigado pela polícia

Um jovem morador do Vale do Paraíba morreu na noite dessa quinta-feira (4), após dar entrada sem sinais vitais no Hospital Santa Casa de Cruzeiro. A equipe médica tentou a reanimação assim que ele chegou, mas o jovem não resistiu.

A vítima foi identificada como Lucas Araújo Junqueira Barbosa, 30 anos, conhecido como “Pão Doce”, morador da Vila Ana Rosa, em Cruzeiro. Ele deixa uma filha pequena.

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes de Cruzeiro, onde o caso foi registrado como morte suspeita.

O corpo foi enviado ao IML (Instituto Médico Legal), que realizará a necropsia para determinar a causa da morte. O laudo deve ser concluído nos próximos dias.

O velório do corpo do jovem acontece na Funerária Santa Clara, em Cruzeiro. O sepultamento está marcado para 15h desta sexta-feira (5), no Cemitério Santa Cruz, na mesma cidade.

