Um jovem morador do Vale do Paraíba morreu na noite dessa quinta-feira (4), após dar entrada sem sinais vitais no Hospital Santa Casa de Cruzeiro. A equipe médica tentou a reanimação assim que ele chegou, mas o jovem não resistiu.
A vítima foi identificada como Lucas Araújo Junqueira Barbosa, 30 anos, conhecido como “Pão Doce”, morador da Vila Ana Rosa, em Cruzeiro. Ele deixa uma filha pequena.
A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes de Cruzeiro, onde o caso foi registrado como morte suspeita.
O corpo foi enviado ao IML (Instituto Médico Legal), que realizará a necropsia para determinar a causa da morte. O laudo deve ser concluído nos próximos dias.
O velório do corpo do jovem acontece na Funerária Santa Clara, em Cruzeiro. O sepultamento está marcado para 15h desta sexta-feira (5), no Cemitério Santa Cruz, na mesma cidade.